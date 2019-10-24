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Риге нужно активнее выстраивать отношения с Москвой, считает бывший министр иностранный дел Латвии Янис Юрканс.
"Я считаю, что Латвии не следовало отказываться от диалога с Россией, его нужно возобновить", –
сказал Юрканс РИА "Новости".
При этом бывший глава латвийского МИД добавил, что нынешний президент Эгилс Левитс вряд ли захочет встретиться с Владимиром Путиным.
Латвия – как член евросоюза активно продвигала введение антироссийских санкций после воссоединения Крыма с РФ. В отличие от своего латвийского колллеги президент Эстонии Керсти Кальюлайд провела в Москве переговоры с президентом Путиным и пригласила российского лидера посетить с визитом прибалтийскую республику.
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