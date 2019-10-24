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Латвия задумалась о дружбе с Россией

Латвия задумалась о дружбе с Россией
Фото: www.globallookpress.com
В Прибалтике задумались о собственных ошибках

Риге нужно активнее выстраивать отношения с Москвой, считает бывший министр иностранный дел Латвии Янис Юрканс. 

"Я считаю, что Латвии не следовало отказываться от диалога с Россией, его нужно возобновить", –

сказал Юрканс РИА "Новости". 

При этом бывший глава латвийского МИД добавил, что нынешний президент Эгилс Левитс вряд ли захочет встретиться с Владимиром Путиным. 

Латвия – как член евросоюза активно продвигала введение антироссийских санкций после воссоединения Крыма с РФ. В отличие от своего латвийского колллеги президент Эстонии Керсти Кальюлайд провела в Москве переговоры с президентом Путиным и пригласила российского лидера посетить с визитом прибалтийскую республику. 


Валентина МАЙОРОВА
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