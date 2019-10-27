При худшем сценарии конфликт будет весьма коротким и приведет лишь к тому, что наша страна увеличит свои территории

В Москве прокомментировали громкие слова одиозного министра обороны Украины Андрея Загороднюка, который предложил НАТО поделиться опытом "пяти лет войны с Россией". Реальные достижения Незалежной раскрыла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, единственное, чего с успехом добились киевские власти за 30 лет – это упадок благополучного края. Кроме того, украинскому правительству удалось "загнать людей с оружием в леса, перессорить всех со всеми", добавила Захарова, отметив, что подобное, конечно, мало кто смог осуществить. Об этом говорится на официальной странице внешнеполитического ведомства в Twitter.

Готовность поделиться опытом войны с Россией с Североатлантическим альянсом Загороднюк выразил на встрече глав военных ведомств стран НАТО, состоявшейся в Брюсселе, напоминает РИА Новости.

💬 #Мнение М.В.Захаровой: Такого опыта, как у Украины, конечно, ни у кого нет. Это факт. За 30 лет своими руками развалить благополучный край, загнать людей с оружием в леса, перессорить всех со всеми - подобное мало кому удавалось. 🔗 https://t.co/C81Mbga1xp #Украина #США #НАТО pic.twitter.com/9DWFjVycVL — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) 26 октября 2019 г.

Пользователи отреагировали на слова Захаровой, отметив, что после подобных высказываний украинцам стоит отказать в транзите и запретить въезд в Россию (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Захарова не ответила на высказывания этого укрвояки!! Он сказал что 5 лет с нами воюет а она про развал их!! Надо официально сделать им запрос на объявление войны, запретить въезд всем без исключения, остановить газ, все экономические торговые связи!!" "Она если и будет, то очень короткой и Россия опять увеличит свои территории,,,,"

– пишут возмущенные комментаторы.

Ранее Загороднюк назвал "формулу Штайнмайера" неким "медийным продуктом", который не подтвержден документально.