Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Война России и Белоруссии обернется крахом для Москвы

Война России и Белоруссии обернется крахом для Москвы
Бен Ходжес. Фото: www.globallookpress.com
Повторение "украинского сценария" для Минска сочли реальным

Наша страна дорого заплатит за нападение на братское государство. Такой прогноз дал экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес.

Американский генерал заявил, что Белоруссия не сможет защититься самостоятельно, если случится вторжение России. При этом он назвал "украинский сценарий" для Минска реальным.

"Такая возможность есть – у них есть инфраструктура в Белоруссии, они имеют базы на её границах. Я изучал историю России за последние три столетия; считаю, что они бы не постеснялись применить силу, если бы им сказали, что так надо",

– отметил Ходжес в беседе с Белсат.

По словам американца, белорусскому лидеру Александру Лукашенку следует противостоять давлению и не дать разместить российские войска в своей стране. Наши военные якобы представляют опасность для Латвии, Литвы, Польши и Украины. При этом Ходжес отметил, что дать Москве отпор у Лукашенко получится при поддержке Штатов – экономической и инвестиционной.

Если Россия решится применить силу в отношении Белоруссии, Москве это обойдется очень дорого – экономические и дипломатические отношения с европейскими странами будут практически разрушены.

Укрепление связей Москвы и Минска США, судя по всему, сочли посягательством на суверенитет Белоруссии. Именно на такие мысли наводят высказывания генерала и его пугающие прогнозы.

"Запад заинтересован в том, чтобы Белоруссия была способна сохранить определённую независимость и суверенитет, хотя и имеет очень сильные экономические и культурные связи с Россией", – подытожил он.

Ранее о том, что Запад пытается разжечь конфликт между Москвой и Минском, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...

Трамп отвернулся от Зеленского

Американскому политику неинтересны проблемы Незалежной

"Стоит копнуть глубже": главная версия крушения МН17 рассыпалась в прах

Публике наконец показали скандальное расследование о катастрофе малайзийского "Боинга"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей