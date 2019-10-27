Повторение "украинского сценария" для Минска сочли реальным

Наша страна дорого заплатит за нападение на братское государство. Такой прогноз дал экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес.

Американский генерал заявил, что Белоруссия не сможет защититься самостоятельно, если случится вторжение России. При этом он назвал "украинский сценарий" для Минска реальным.

"Такая возможность есть – у них есть инфраструктура в Белоруссии, они имеют базы на её границах. Я изучал историю России за последние три столетия; считаю, что они бы не постеснялись применить силу, если бы им сказали, что так надо",

– отметил Ходжес в беседе с Белсат.

По словам американца, белорусскому лидеру Александру Лукашенку следует противостоять давлению и не дать разместить российские войска в своей стране. Наши военные якобы представляют опасность для Латвии, Литвы, Польши и Украины. При этом Ходжес отметил, что дать Москве отпор у Лукашенко получится при поддержке Штатов – экономической и инвестиционной.

Если Россия решится применить силу в отношении Белоруссии, Москве это обойдется очень дорого – экономические и дипломатические отношения с европейскими странами будут практически разрушены.

Укрепление связей Москвы и Минска США, судя по всему, сочли посягательством на суверенитет Белоруссии. Именно на такие мысли наводят высказывания генерала и его пугающие прогнозы.

"Запад заинтересован в том, чтобы Белоруссия была способна сохранить определённую независимость и суверенитет, хотя и имеет очень сильные экономические и культурные связи с Россией", – подытожил он.

Ранее о том, что Запад пытается разжечь конфликт между Москвой и Минском, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.