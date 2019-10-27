НАТО готовится отнять Калининград у России

У Альянса нет шансов отнять российскую территорию

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов не воспринял всерьез заявление американцев о захвате Калининграда и назвал это "бульварной фантастикой".

Алиханов добавил, что в США есть премия Небьюла", которую присуждают лучшим произведениям научной фантастики или фэнтези. По его мнению, эту статуэтку нужно отдать Ричарду Хукеру, который предложил план по захвату российской территории.

"Мне кажется, что это как раз из области фантастики, причем бульварной. У меня ощущение, что там не эксперты собрались, а люди, которые создают бульварное чтиво",

– цитирует губернатора РБК.

Ранее старший научный сотрудник Джейсмтаунского фонда Ричард Хукер заявил, что НАТО следует рассмотреть перспективу захвата Калининградской области в случае конфликта.