Трамп назвал имя нового президента России

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Дональд Трамп, рассуждая о шумихе, которая поднялась после публикации стенограммы его беседы с главой Незалежной Владимиром Зеленским, оговорился. Скандальный политик назвал бывшего комика "новым президентом России".
"…российский, как вы знаете, новый российский президент, хороший человек, выступил с заявлением. И там ничего не было. Не было никакого давления на него",
– так Трамп сообщил о том, в каком духе прошел диалог с Зеленским.
trump calling Ukraine Pres. Russian. pic.twitter.com/az60EIGy0z— Barry Thomas Goldberg (@barrytgoldberg) 28 октября 2019 г.
На конфуз президента США обратил внимание американский журналист Дэниэл Дэйл. Соответствующее видео он выложил в своем Twitter.
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