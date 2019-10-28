Трамп назвал имя нового президента России

Американский лидер сделал странное заявление

Владимира Путина заменили его украинским коллегой.

Дональд Трамп, рассуждая о шумихе, которая поднялась после публикации стенограммы его беседы с главой Незалежной Владимиром Зеленским, оговорился. Скандальный политик назвал бывшего комика "новым президентом России".

"…российский, как вы знаете, новый российский президент, хороший человек, выступил с заявлением. И там ничего не было. Не было никакого давления на него",

– так Трамп сообщил о том, в каком духе прошел диалог с Зеленским.

trump calling Ukraine Pres. Russian. pic.twitter.com/az60EIGy0z — Barry Thomas Goldberg (@barrytgoldberg) 28 октября 2019 г.

На конфуз президента США обратил внимание американский журналист Дэниэл Дэйл. Соответствующее видео он выложил в своем Twitter.