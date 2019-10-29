Болгарии пообещали ответ на выдворение российского дипломата

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София ранее заявила о высылке нашего дипломата, которого обвиняют в шпионаже. Представитель МИД России уже покинул территорию Болгарии.
Сегодня во внешнеполитическом ведомстве отреагировали – пообещали принять ответные меры. Об этом пишет РИА Новости.
На дипломата, напомним, завели уголовное дело.
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