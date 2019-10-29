Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Болгарии пообещали ответ на выдворение российского дипломата

Соответствующие меры анонсировали в МИД РФ

София ранее заявила о высылке нашего дипломата, которого обвиняют в шпионаже. Представитель МИД России уже покинул территорию Болгарии.

Сегодня во внешнеполитическом ведомстве отреагировали – пообещали принять ответные меры. Об этом пишет РИА Новости.

На дипломата, напомним, завели уголовное дело.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...

Кому повезет по славянскому календарю в 2020 году

Тотемный годослов для всех на год Паука

В России вывели Вашингтон на чистую воду из-за договора по открытому небу

США, разрушая соглашение 1992 года, пытаются утаить собственные нарушения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей