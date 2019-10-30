Очередной представитель дипмиссии РФ оказался неугоден Софии

Еще одному российскому дипломату закрыли дверь заграницу. Представитель дипмиссии готовился занять пост военного атташе в российском посольстве в Софии, однако его не впустили в Болгарию.

Иностранное государство отказало чиновнику в визе, передает агентство "Фокус" со ссылкой на местный МИД. В то же время РИА "Новости" уточняет, что на решение болгарского посольства повлияло некое ведомство.

Однако его название не разглашается. Известно лишь то, что российская сторона предупреждена о запрете на въезд.

В то же время в министерстве сообщили о том, что объявленный Болгарией персоной нон-грата за подозрение в разведывательной деятельности российский дипломат покинул страну. Он вылетел в Москву, забрав всю семью, пишет ТАСС.

Напомним, на днях Болгарию покинул еще один представитель дипмиссии РФ, на которого завели уголовное дело о шпионаже.