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Американцы восстали против возвращения G8

Американцы восстали против возвращения G8
Фото: pixabay.com
Лидеров стран призвали противостоять участию России в саммитах

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса в среду единогласно одобрил резолюцию против того, чтобы Россия принимала участие в саммитах "Большой семерки".

Как говорится в резолюции, Россия не должна принимать участия в саммитах G7 до тех пор, "пока она не будет уважать территориальную целостность своих соседей и придерживаться стандартов демократических обществ", цитирует документ ТАСС.

В резолюции также подвергаются критике российские власти из-за "агрессивных действий" на Украине, "оккупации Крыма", "дестабилизации" Восточной Украины, а также говорится о неких "нападках Кремля на демократические общества во всем мире". Конгрессмены комитета призвали всех лидеров стран Группы семи противостоять возвращению России в объединение.

В "Большую семерку" входят Германия, США, Канада, Япония, Франция, Великобритания и Италия. В 1998 году к группе присоединилась Россия, однако в 2014 году, после воссоединения с Крымом, западные страны заявили о прекращении своего участия в G8 и переходе к формату G7 без участия Москвы.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал пригласить российского лидера Владимира Путина на следующую встречу "Большой семерки", которая пройдет в Соединенных Штатах в 2020 году. Это может быть промежуточным шагом к восстановлению G8.

Карина СИРАЗОВА
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