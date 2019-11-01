Немцы рассекретили тайное оружие Путина

Германия напугана сотрудничеством России и Венгрии

Россия ведёт активную работу по созданию сети атомных электростанций по всему миру. Так Кремль собирается укрепить свою глобальную власть на ближайшие десятилетия, завили в Германии.

Одной из основных тем на недавней встрече президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Будапеште стало сотрудничество в энергетическом секторе. Причём речь шла не только о поставках природного газа, но и об атомной энергии. Россия стремится привязать к себе другие страны сравнительно выгодным экспортом атомных технологий, считает корреспондент немецкой газеты Die Welt.

В Германии использование атомной энергии не одобряют, однако и в Восточной Европе, и по всему миру она пользуются большой популярностью. Атомная электростанция "Пакш", расположенная под Будапештом, производит половину электроэнергии для Венгрии, передает "Царьград". Четыре ее реактора были построены Советским Союзом в 1970-е годы.

Пять лет назад Москва и Будапешт подписали договор о строительстве двух новых реакторов мощностью 1200 мВт. После долгого процесса согласования и получения всех разрешений ещё до конца года должны быть начаты строительные работы.