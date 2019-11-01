Вандалы продолжают сносить монументы в честь советских воинов

Москва потребовала от Риги и Таллина расследовать акции вандалов в отношении памятников в честь солдат Красной Армии, освобождавших Прибалтику от фашистов. Об этом на сегодняшнем брифинге заявила директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

"Мы настаиваем на тщательном расследовании очередных актов вандализма в Латвии, Эстонии, а также принятии исчерпывающих мер по привлечению к ответственности виновных. Посольства России в Таллине и Риге уже обратились к властям с соответствующими требованиями", – цитирует ТАСС российского дипломата.

Захарова подчеркнула, что продолжающееся глумление над монументами советским воинам вызывают серьезную озабоченность министерства иностранных дел РФ.

Ранее в пятницу, 1 ноября, стало известно, что ночью пропал памятник советским героям-подводникам Балтики, который находился около Штаба морских сил Латвии в Риге. Местные жители утром вдруг его не обнаружили на месте, сообщает Sputnik. Отмечается, что установленные еще во времена СССР возле военных частей, после вывода российских войск за некоторыми из них продолжали ухаживать. Как заметил латвийский историк Александр Ржавин, о памятнике героям-подводникам в Даугавгриве заботились общественники из объединения моряков.

Напомним, в конце октября Москва возмутилась сносом монумента, установленного на месте захоронения советских солдат в эстонском поселке Таэбла (волость Ляэне-Нигула).

