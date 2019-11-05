Эрдоган посетит Россию по случаю открытия "Турецкого потока"

Визит турецкого лидера состоится в этом году

Президент Турции Реджеп Эрдоган может посетить Россию в этом году в связи с открытием "Турецкого потока".

"В этом году планируется пустить в эксплуатацию "Турецкий поток". В связи с его открытием в Россию может быть совершен визит на высшем уровне",

– цитирует РИА Новости посла Турции Мехмета Самсара. Детальной информации о возможном визите пока нет. По словам посла, посетит Россию либо президент, либо министр. На данный момент между странами ведутся переговоры.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток – для поставок российского газа турецким потребителям и для газоснабжения стран южной и юго-восточной Европы. Запуск газопровода планируется до конца 2019 года.

