Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Эрдоган посетит Россию по случаю открытия "Турецкого потока"

Визит турецкого лидера состоится в этом году

Президент Турции Реджеп Эрдоган может посетить Россию в этом году в связи с открытием "Турецкого потока".

"В этом году планируется пустить в эксплуатацию "Турецкий поток". В связи с его открытием в Россию может быть совершен визит на высшем уровне",

цитирует РИА Новости посла Турции Мехмета Самсара. Детальной информации о возможном визите пока нет. По словам посла, посетит Россию либо президент, либо министр. На данный момент между странами ведутся переговоры.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток – для поставок российского газа турецким потребителям и для газоснабжения стран южной и юго-восточной Европы. Запуск газопровода планируется до конца 2019 года.

Карина СИРАЗОВА
новости партнеров
Загрузка...

Кому повезет по славянскому календарю в 2020 году

Тотемный годослов для всех на год Паука

С российской фигуристкой случился конфуз на соревнованиях во Франции

Золотую медаль нашей спортсменки отдали американке

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей