В Стокгольме припугнули шведов "агрессивной" Россией

Швеция рассчитывает на военную помощь альянса в случае конфликта

Швеции необходимо "как можно скорее" подать заявку на членство в НАТО из-за "агрессивного поведения" России против некоторых её соседей. В парламенте призвали "не заниматься изучением последствий", а просто вступить в альянс, ведь только это позволит Стокгольму получить военную помощь в случае возможного конфликта.

"Уровень безопасности вокруг нас значительно упал. Примеров этому много, однако самый, по всей видимости, важный момент – это агрессивное поведение России против некоторых её соседей в нашем ближнем зарубежье",

- говорится в законопроекте депутата Умеренной коалиционной партии Швеции Борианы Оберг, с текстом которого ознакомился RT. Она добавила, что не последнюю роль играет "агрессия против Украины", которая показывает позицию России и чётко даёт понять, чем чревато неприсоединение к НАТО.

Согласно документу, в ходе конфликта в Донбассе Украина могла рассчитывать только на сочувствие от других государств, так как НАТО никогда не оказывало военной помощи странам, не являющимся членами альянса.

"То же самое будет касаться и Швеции в случае атаки на нас",

– уверена Оберг. Эксперты отмечают, что в Швеции, долгое время сохранявшей нейтралитет, действительно есть активные сторонники присоединения к альянсу, но такая перспектива на данный момент не отвечает интересам королевства.

Ранее в Швеции заявили, что страны Евросоюза должны держаться вместе и противостоять такому "историческому врагу", как Россия.