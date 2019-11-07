Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Все готово": США ждет жесткий ответ от России на разрыв Договора по открытому небу

Фото: www.globallookpress.com
Вашингтон методично наносит удары по международной безопасности

Действия американцев не останутся безнаказанными, заявили в Москве.

Утаивающие собственные промахи США подвергают опасности другие страны. При этом у России уже готов ответ на провокационные шаги американцев.

"У нас все готово. Узнаете",

сказал в беседе с РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

Планы Вашингтона по выходу из договора, по его словам, не стали для Москвы сюрпризом, пишет Ura.ru.

Ранее американские разведчики обвинили Москву в нарушении Договора по открытому небу, напоминает сайт телеканала "360". Однако в России назвали истинную причину разрыва соглашения Вашингтоном.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Кому повезет по славянскому календарю в 2020 году

Тотемный годослов для всех на год Паука

"Серьезно болен": Лукашенко улетел из Белоруссии

Журналисты гадают, что случилось с белорусским лидером

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей