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Действия американцев не останутся безнаказанными, заявили в Москве.
Утаивающие собственные промахи США подвергают опасности другие страны. При этом у России уже готов ответ на провокационные шаги американцев.
"У нас все готово. Узнаете",
– сказал в беседе с РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
Планы Вашингтона по выходу из договора, по его словам, не стали для Москвы сюрпризом, пишет Ura.ru.
Ранее американские разведчики обвинили Москву в нарушении Договора по открытому небу, напоминает сайт телеканала "360". Однако в России назвали истинную причину разрыва соглашения Вашингтоном.
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