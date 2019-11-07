Вашингтон методично наносит удары по международной безопасности

Действия американцев не останутся безнаказанными, заявили в Москве.

Утаивающие собственные промахи США подвергают опасности другие страны. При этом у России уже готов ответ на провокационные шаги американцев.

"У нас все готово. Узнаете",

– сказал в беседе с РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

Планы Вашингтона по выходу из договора, по его словам, не стали для Москвы сюрпризом, пишет Ura.ru.

Ранее американские разведчики обвинили Москву в нарушении Договора по открытому небу, напоминает сайт телеканала "360". Однако в России назвали истинную причину разрыва соглашения Вашингтоном.