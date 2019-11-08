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Польский журналист назвал Макрона полезным идиотом Кремля

Эмманюэль Макрон. Фото: www.globallookpress.com
Эмманюэль Макрон. Фото: www.globallookpress.com
Лидера Пятой Республики раскритиковали за его слова о смерти мозга НАТО и припомнили все достоинства США в Европе

"Макрон – полезный идиот Кремля" – так назвал свою статью журналист польского издания Wpost Якуб Мельник, в которой он не оставил живого следа на президенте Франции, заявившего накануне о "смерти мозга" НАТО и призвавшего Европу построить собственные вооруженные силы.

По мнению поляка, Старый Свет без помощи США самостоятельно не справился ни с одним из конфликтов, с которыми ему пришлось столкнуться после Второй Мировой войны, в том числе, во времена холодной войны и "даже после падения коммунизма Европа с Францией была беспомощна перед лицом растущих вызовов".

"Дипломатическая неспособность и отсутствие военной решимости были главными причинами начала кровопролитной войны в Югославии в 90-х годах, которая была прекращена только после вмешательства Соединенных Штатов, ради приличия и сохранения лица европейских союзников под знаменем НАТО", – пишет автор.

При этом Мельник упустил тот факт,что такое "вмешательство американцев" представляло собой авиабомбардировки мирных городов боеприпасами с обедненным ураном, а жертвами тогда стали в большинстве своем гражданские лица.

Далее поляк вполне в духе времени и уже годами оформленной мрамором западной пропаганды расписывает беспомощность Евросоюза на фоне "российской агрессии" в Грузии и на Украине.

"Французская, а также германская дипломатическая власть не сделала достаточно для защиты украинцев, стремящихся вступить в ЕС. Киеву нужна была только американская военная поддержка, чтобы охладить энтузиазм (президента РФ Владимира) Путина в Донбассе", – отмечает публицист.

Также он поставил Европе в укор ее пассивность в разрешении кризиса в Сирии, "из которой американцы отошли, не спросив его (Макрона – ред.) мнения". Поляк призвал отказаться от сожалений по лидеру Пятой Республики, ведущего "себя, как щеголь, которому не удается сыграть долгожданную роль в международной политике".

Мельник считает, что Франции не угрожает военное нападение, а вот страны восточного фланга НАТО якобы с такой проблемой сталкиваются. В качестве примера страдающих он назвал Польшу, Литву, Латвию, Румынию и Эстонию, однако не уточнил, кто собирается на них "напасть".

"Макрон отвергает преимущества альянса с США, предлагая вместо этого ЕС защитить себя. Это прекрасная идея, но даже в Брюсселе чиновники, занимающиеся ее продвижением, знают, что если европейский военный альянс, существующий годами только на бумаге, придет к реальной проверке, то вам придется в панике вызывать Пентагон", – подчеркнул журналист.

Добавим, что в тесте автор резко высказывается в адрес главы французского государства, называя его "позером", который распускает хвост, дабы отвлечь внимание от собственных серьезных недостатков. По его мнению, Макрон все время жалуется на обделенность в международной политике, поэтому ему следует дать шанс "выплакаться на публике".

В заключении статьи поляк распоясался окончательно, сравнив президента Пятой Республики с французским дипломатом Шарлем Морисом Талейраном, о котором Наполеон Бонапарт говорил как о "дерьме в шелковых чулках".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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