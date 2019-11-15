Таллин пообещал не бездействовать

Эстонский лидер Керсти Кальюлайд согласна с позицией коллеги из Франции Эммануэля Макрона, который призывает Европу к сотрудничеству с РФ, но с некоторыми оговорками. Так, в Таллине, например, были против восстановления российских прав в ПАСЕ.

"Поддерживать постоянные контакты с Москвой необходимо. Но мы не можем забыть, что Крым по-прежнему оккупирован, равно как и часть Грузии, и что конфликт на востоке Украины все еще идет", – заявила женщина-президент в беседе с Le Monde.

Она отметила, что пережившая "советскую оккупацию" прибалтийская республика выступает на стороне "тех, кто действует". Впрочем, у нее есть надежная защита и опора – блок НАТО, отметила Кальюлайд.

"Москва, похоже, правда, верит, что ее соседи не обладают свободой решать собственную судьбу, и из-за России в воздухе витает угроза интервенции, если страны слишком сильно сблизятся с Западом или ЕС", – резюмировала прибалтийский политик.

Команда НАТО, подчеркнула собеседница издания, плодотворно работает над укреплением блока. А приговор Макрона о "смерти мозга" альянса касается, вероятно, стратегического уровня.