Лондон нарушает права россиян

В Лондоне отказали в визе двум российским журналистам, собиравшихся отправиться туда по работе. Эту информацию подтвердили в МИД России.

"В МИД России подтвердили факт отказа официальных властей Великобритании в выдаче виз для двух российских собкорров для работы в этой стране",

– сообщают РИА Новости. Одному из корреспондентов визу не продлили, а другому просто не выдали.

Это нарушение прав журналистов, связанное с исполнением ими своих профессиональных обязанностей, считает собеседник РИА Новостей. По его словам, в последние годы такая дискредитация стала "еще одной британской традицией".

В посольстве Великобритании в России сообщили, что не комментируют отдельные визовые заявления и рассматривают их только в индивидуальном порядке.

Ранее в США не выдали визы представителям МИД России, которые должны были принять участие в форуме "Диалог Форт-Росс". Отказ в визах россиянам стал приобретать регулярный характер.