Объяснять ситуацию будет президент

Человек, оказавшийся на скандальном видео с участием российского офицера в Белграде не имеет отношения к государственным службам Сербии. Об этом сообщила сербская газета со ссылкой на спецслужбы.

Участником встречи, вероятно, является частный предприниматель, а не офицер, как предполагалось ранее, сообщает издание "Вечерне новости". Также отмечается, что видео было снято больше года назад западными спецслужбами.

Подробности ситуации разъяснит сегодня президент Сербии Александар Вучич.



Ранее на YouTube болгарский журналист Христо Грозев разместил ролик, на котором два человека общаются и обмениваются полиэтиленовыми пакетами на парковке. Он утверждал, что на видеозаписи засняты неизвестный офицер сербской армии и представитель военного атташата России в Сербии и речь идет о "вербовке агентов российскими шпионами".

