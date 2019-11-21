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В Крыму высмеяли Зеленского после слов о переданных Россией кораблях

В Крыму высмеяли Зеленского после слов о переданных Россией кораблях
Владимир Зеленский. Фото: Архип Верещагин/ТАСС
Глава государства пытается перевести стрелки

Слова президента Украины Владимира Зеленского об отсутствии части вооружения и оборудования на переданных Россией украинских кораблях являются ложью и "напоминают анекдот". С таким заявлением выступил глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе, передает РИА "Новости"

По словам политика, украинская сторона из кожи вон лезет, чтобы "перевести стрелки" и "отвести внимание от самого главного". 

Напомним, ранее президент Украины потребовал от России вернуть вещи, которые находились на украинских кораблях, переданных Киеву после инцидента в Керченском проливе. 

Сергей САЗОНОВ

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