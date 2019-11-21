Батька метил на место российского коллеги

Несговорчивости президента Белоруссии Александра Лукашенко по вопросу объединения с Россией найдено логичное объяснение.

Если раньше эксперты утверждали, что Батька решил поторговаться, то теперь всплыла новая версия: глава соседней республики просто сболтнул лишнего. До этого Александр Григорьевич нежился на морском побережье, потом любовался сказочными пейзажами в Австрии и за время отпуска потерял сноровку в публичных выступлениях, пояснил руководитель аналитического центра "Стратегия" Леонид Заико.

"Александру Григорьевичу нельзя больше одного дня держать язык за зубами, иначе он теряет форму", –поделился эксперт в программе "Примус".

Однако может существовать и другая, более веская, причина чересчур эмоционального заявления. Батька, полагает Заико, в конце 90-х грезил о кресле российского лидера.

"Это сделать ему помешал один единственный человек – майор КГБ Путин. Он прервал его исторический полет. Поэтому чтобы ни делалось, какими бы улыбками они не обменивались… Александр Григорьевич, конечно, обижен. Уже 19 лет он лишен поста президента России", – констатировал гость программы.

Напомним, частичное объединение экономических систем Москвы и Минска запланировано на начало 2021 года. Программу по углублению интеграции главы государств должны подписать 8 декабря.