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Лукашенко затаил обиду на Путина

Лукашенко затаил злобу на Путина
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Батька метил на место российского коллеги

Несговорчивости президента Белоруссии Александра Лукашенко по вопросу объединения с Россией найдено логичное объяснение.

Если раньше эксперты утверждали, что Батька решил поторговаться, то теперь всплыла новая версия: глава соседней республики просто сболтнул лишнего. До этого Александр Григорьевич нежился на морском побережье, потом любовался сказочными пейзажами в Австрии и за время отпуска потерял сноровку в публичных выступлениях, пояснил руководитель аналитического центра "Стратегия" Леонид Заико.

"Александру Григорьевичу нельзя больше одного дня держать язык за зубами, иначе он теряет форму", –поделился эксперт в программе "Примус".

Однако может существовать и другая, более веская, причина чересчур эмоционального заявления. Батька, полагает Заико, в конце 90-х грезил о кресле российского лидера. 

"Это сделать ему помешал один единственный человек – майор КГБ Путин. Он прервал его исторический полет. Поэтому чтобы ни делалось, какими бы улыбками они не обменивались… Александр Григорьевич, конечно, обижен. Уже 19 лет он лишен поста президента России", – констатировал гость программы. 

Напомним, частичное объединение экономических систем Москвы и Минска запланировано на начало 2021 года. Программу по углублению интеграции главы государств должны подписать 8 декабря. 

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Вячеслав Москва
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Только узнали что ли? Для Колиного папы в жизни главное власть. Поэтому он и бежал, задрав штаны, в союзное государство, чтобы, возглавив его, пойти на выборы президента России. Но Ельцин предпочёл колхознику кадрового разведчика и, тем самым, спас Россию от очередного диктатора. Никогда Лукашенко не пойдёт даже на мельчайшее покушение на свою власть. А в оправдание так и будет продолжать демагогию и шантаж.
Гость
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В конце 90-<цензура> за Батьку проголосовали бы очень многие россияне, но время ушло не воротишь.
Гость
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Ну как так...такое великороссы и в мыслях своих не могли представить. Как вообще кто-то мог такое подумать...???
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