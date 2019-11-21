Латвийские власти изолируют собственных граждан от альтернативной точки зрения

Решение властей Латвии запретить вещание российских СМИ является "зачисткой информационного пространства", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Чиновник обрушилась на латышей с критикой, указав на то, что новый запрет является откровенно дискриминационным, нарушает международное право и нацелен на то, чтобы лишить граждан альтернативных, а может быть и неугодных для властей Латвии точек зрения.

Напомним, ранее Национальный совет по электронным СМИ Латвии приостановил трансляцию девяти русскоязычных телеканалов на территории страны.