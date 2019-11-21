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Захарова разнесла запрет на вещание русскоязычного телевидения в Латвии

Захарова разнесла запрет на вещание русскоязычного телевидения в Латвии
Мария Захарова. Фото: www.globallookpress.com
Латвийские власти изолируют собственных граждан от альтернативной точки зрения

Решение властей Латвии запретить вещание российских СМИ является "зачисткой информационного пространства", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 

Чиновник обрушилась на латышей с критикой, указав на то, что новый запрет является откровенно дискриминационным, нарушает международное право и нацелен на то, чтобы лишить граждан альтернативных, а может быть и неугодных для властей Латвии точек зрения. 

Напомним, ранее Национальный совет по электронным СМИ Латвии приостановил трансляцию девяти русскоязычных телеканалов на территории страны. 

Сергей САЗОНОВ

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