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Решение властей Латвии запретить вещание российских СМИ является "зачисткой информационного пространства", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Чиновник обрушилась на латышей с критикой, указав на то, что новый запрет является откровенно дискриминационным, нарушает международное право и нацелен на то, чтобы лишить граждан альтернативных, а может быть и неугодных для властей Латвии точек зрения.
Напомним, ранее Национальный совет по электронным СМИ Латвии приостановил трансляцию девяти русскоязычных телеканалов на территории страны.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем