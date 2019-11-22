О тайнах Кремля поведал зять первого лидера Российской Федерации

Нынешний лидер РФ Владимир Путин стал преемником первого президента России Бориса Ельцина, потому что тот был человеком другого поколения. Об этом сегодня заявил Валентин Юмашев, действующий советник главы государства и экс-советник Ельцина.

"[Ельцин] считал, что поколение людей, которым в 1991 году было по 45-50 лет, они должны уйти. Нельзя Россию оставлять на этих людей, которые слишком много из советского в себя взяли", – сказал Юмашев в интервью журналисту Владимиру Познеру.

По его словам, Ельцин видел в Путине человека, который продолжит его либеральные реформы, связанные с рыночной экономикой.

Интервью с зятем Бориса Николаевича размещено на YouTube-канале "Ельцин Центра".

Напомним, Путин был директором ФСБ, когда в августе 1999 г. сменил Сергея Степашина на посту премьер-министра России. Он стал исполняющим обязанности президента после досрочной отставки Ельцина 31 декабря. Избрался на эту должность в марте 2000 г.

В июне этого года в ходе прямой линии Путин рассказал, что считает правильным свое решение принять предложение Ельцина сменить его на президентском посту. По его признанию, тогда данное решение далось ему не просто, поскольку он не считал себя готовым к такому шагу.