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Украинцы раскрыли ложь о паромах из Турции в Крым

МИД южной страны якобы опроверг информацию о водном сообщении с российским полуостровом

Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

"МИД Турции на обращение посольства опровергло очередной фейк российской пропаганды о якобы возобновлении морского сообщения Керчь-Зонгулдак", – написал он на своей странице в Твиттер.

Однако Сибига не уточнил, почему бы в таком случае самому турецкому ведомству не опровергнуть эту информацию. 

Ранее стало известно, что Турция отменила запрет на водное сообщение с Крымом. 

Полина ИВАНОВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Турции больше заняться нечем, как опровергать каждый бред рашистских пропагандонов!
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