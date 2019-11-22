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Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.
"МИД Турции на обращение посольства опровергло очередной фейк российской пропаганды о якобы возобновлении морского сообщения Керчь-Зонгулдак", – написал он на своей странице в Твиттер.
Однако Сибига не уточнил, почему бы в таком случае самому турецкому ведомству не опровергнуть эту информацию.
Ранее стало известно, что Турция отменила запрет на водное сообщение с Крымом.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем