Турция запустила паромы в Крым

Стороны налаживают взаимный экспорт

Турция отменила запрет на морское сообщение с Крымской республикой. Между черноморскими портами в турецком Зонгулдаке и российской Керчи будет курсировать паром. Об этом сообщила директор автономной некоммерческой организации "Южный региональный центр поддержки экспорта" Наталья Серова в пятницу, 22 ноября.

"Получила сейчас подтверждение, что у нас запущен паром Зонгулдак – Керчь, раз в неделю регулярные поставки. Идет второе оформление груза. На него мы будем ставить уже экспортный груз, что даст возможность минимизировать стоимость логистики", – цитирует ТАСС Серову.

Турецкая сторона отказалась принимать любые крымские суда в октябре 2017 года в рамках антироссийских санкций, связанных с воссоединением полуострова с Россией. До этого на пароме "Варяг" из Турции в Севастополь возили овощи и фрукты.