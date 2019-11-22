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Турция запустила паромы в Крым

Турция запустила паромы в Крым
Фото: www.globallookpress.com
Стороны налаживают взаимный экспорт

Турция отменила запрет на морское сообщение с Крымской республикой. Между черноморскими портами в турецком Зонгулдаке и российской Керчи будет курсировать паром. Об этом сообщила директор автономной некоммерческой организации "Южный региональный центр поддержки экспорта" Наталья Серова в пятницу, 22 ноября.

"Получила сейчас подтверждение, что у нас запущен паром Зонгулдак – Керчь, раз в неделю регулярные поставки. Идет второе оформление груза. На него мы будем ставить уже экспортный груз, что даст возможность минимизировать стоимость логистики", цитирует ТАСС Серову.

Турецкая сторона отказалась принимать любые крымские суда в октябре 2017 года в рамках антироссийских санкций, связанных с воссоединением полуострова с Россией. До этого на пароме "Варяг" из Турции в Севастополь возили овощи и фрукты.

Николай ВИКТОРОВ

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Стороны наращивают. А рогули только закупку наращивают. Колония.
Гость
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Да и хрен с ним, с Алешей - "Не забудем- не простим!". Нехай сбивают наших лётчиков! Главное- пропаганда! Путин- наш герой! Крымнаш! Прости, Лёшка, сам понимаешь, не при делах ты...
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