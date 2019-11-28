Берлин стремится к сотрудничеству с Москвой и Пекином

Европе необходимо выстраивать партнерские отношения с Россией и Китаем, несмотря на конкуренцию. Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас на конференции.

"В следующие месяцы мы хотим продвинуться в реализации реальной европейской политики в отношении таких стран, как Китай и Россия. Стран, в которых мы нуждаемся как в партнерах"

– цитирует Мааса RT. Глава МИД также отметил, что государства являются конкурентами европейской модели Германии. По его словам, Россия "слишком часто в военном плане использует вакуум", образовавшийся после изменения политики США в отношении некоторых регионов, включая Сирию и Афганистан, где "особенно уязвимы" европейские ценности.

Ранее Хайко Маас подчеркнул значимость темы транзита российского газа для немецких властей.