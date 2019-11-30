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Германии и России нужно углубить взаимодействие в сфере науки. Такое мнение выразил министр по вопросам международного культурного сотрудничества МИД ФРГ Мишель Мюнтеферинг, передает ТАСС.
По его словам, Берлин нуждается в свободном научном обмене, несмотря на границы между государствами. В этом смысле министр рассчитывает на более тесное сотрудничество между университетами двух стран для того, чтобы добиться инноваций и прогресса.
Как уточнили в пресс-службе немецкого МИД, Мюнтеферинг проведет в Москве встречи на политическом уровне и обсудит эти и другие вопросы с вице-премьером РФ Ольгой Голодец.
Ранее Utro.ru сообщало, что Германия приветствует российско-немецкие отношения и хочет сотрудничать более тесно с РФ, так как как США продвигают лишь свои интересы и игнорируют европейские.
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