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Германия покусилась на российскую науку

Германия покусилась на российскую науку
Фото: www.globallookpress.com
В Берлине считают, что совместная работа в сфере науки выгодна обеим странам

Германии и России нужно углубить взаимодействие в сфере науки. Такое мнение выразил министр по вопросам международного культурного сотрудничества МИД ФРГ Мишель Мюнтеферинг, передает ТАСС

По его словам, Берлин нуждается в свободном научном обмене, несмотря на границы между государствами. В этом смысле министр рассчитывает на более тесное сотрудничество между университетами двух стран для того, чтобы добиться инноваций и прогресса. 

Как уточнили в пресс-службе немецкого МИД, Мюнтеферинг проведет в Москве встречи на политическом уровне и обсудит эти и другие вопросы с вице-премьером РФ Ольгой Голодец. 

Ранее Utro.ru сообщало, что Германия приветствует российско-немецкие отношения и хочет сотрудничать более тесно с РФ, так как как США продвигают лишь свои интересы и игнорируют европейские. 

Сергей САЗОНОВ

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