В Берлине считают, что совместная работа в сфере науки выгодна обеим странам

Германии и России нужно углубить взаимодействие в сфере науки. Такое мнение выразил министр по вопросам международного культурного сотрудничества МИД ФРГ Мишель Мюнтеферинг, передает ТАСС.

По его словам, Берлин нуждается в свободном научном обмене, несмотря на границы между государствами. В этом смысле министр рассчитывает на более тесное сотрудничество между университетами двух стран для того, чтобы добиться инноваций и прогресса.

Как уточнили в пресс-службе немецкого МИД, Мюнтеферинг проведет в Москве встречи на политическом уровне и обсудит эти и другие вопросы с вице-премьером РФ Ольгой Голодец.



Ранее Utro.ru сообщало, что Германия приветствует российско-немецкие отношения и хочет сотрудничать более тесно с РФ, так как как США продвигают лишь свои интересы и игнорируют европейские.