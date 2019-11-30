Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

США пытаются обойти собственные санкции из-за российских С-400

США пытаются обойти собственные санкции из-за российских С-400
Фото: www.globallookpress.com
Вашингтон поставил под угрозу собственные военные контракты

Американские санкции против Дели из-за покупки у Москвы ЗРС С-400 "Триумф" несут вред оборонной промышленности США, пишет Defense News со ссылкой на сотрудника аналитического центра Observer Research Foundation Дхрува Джайшанкара. 

Эксперт утверждает, что все контракты по поставке США вооружения в Индию окажутся под угрозой из-за вводимых Вашингтоном санкций. Джайшанкар со ссылкой на неназванных американских чиновников заявил, что США прорабатывают варианты не введения или обхода санкций. 

Ранее сообщалось, что Турция проводит испытания российской ЗРС С-400 "Триумф" на авиабазе Мюртед. 

Сергей САЗОНОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
ПИНДОСЫ , ОНИ НОРМАЛЬНЫЕ ГЕРОИ , А ПОТОМУ ИДУТ В ОБХОД.
Подарить им надо наш фильм "Айболит 66"
1
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Украинцы нажаловались на "Северный поток-2" датчанам

Жалоба получена: скандинавы проверят экологический вред газопровода

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей