Вашингтон поставил под угрозу собственные военные контракты

Американские санкции против Дели из-за покупки у Москвы ЗРС С-400 "Триумф" несут вред оборонной промышленности США, пишет Defense News со ссылкой на сотрудника аналитического центра Observer Research Foundation Дхрува Джайшанкара.

Эксперт утверждает, что все контракты по поставке США вооружения в Индию окажутся под угрозой из-за вводимых Вашингтоном санкций. Джайшанкар со ссылкой на неназванных американских чиновников заявил, что США прорабатывают варианты не введения или обхода санкций.

Ранее сообщалось, что Турция проводит испытания российской ЗРС С-400 "Триумф" на авиабазе Мюртед.