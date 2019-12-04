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Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию против участия России в саммитах G7. Решение было принято на основе результатов голосования.
В Вашингтоне призвали всех лидеров "большой семерки" выступить против возвращения России до тех пор, "пока она не прекратит оккупацию всей суверенной территории Украины, включая Крым, и не прекратит нападения на демократии во всем мире", – цитирует принятую резолюцию "КоммерсантЪ".
За документ проголосовали 339 членов палаты представителей, против были 71. Однако он не имеет законодательной силы в США и носит лишь рекомендательный характер, сообщают РИА Новости.
В "большую семерку" входят Германия, США, Канада, Япония, Франция, Великобритания и Италия. В 1998 году к группе присоединилась Россия, однако в 2014 году, после ее воссоединения с Крымом, западные страны заявили о прекращении своего участия в G8 и переходе к формату G7 без участия Москвы.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает возвращение России в группу, однако Евросоюз выступил против.
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