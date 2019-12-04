Украина делает преждевременные заявления

Разговоры о возможных решениях предстоящего "нормандского саммита" неуместны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Любые разговоры сейчас относительно того, что сделают главы государств в Париже в следующий понедельник нам кажутся преждевременными и неуместными",

– цитирует ТАСС Пескова. Он добавил, что на данный момент проделана подготовительная работа, но окончательное решение лидеров четырех стран будет принято только после окончания саммита.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что советники лидеров России, Германии, Украины и Франции утвердили проект коммюнике еще в начале сентября.

Встреча в "нормандском формате" пройдет 9 декабря в Париже. Ожидается, что основной темой станет урегулирование конфликта на востоке Украины.

