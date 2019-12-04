Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Диалог НАТО с Россией нужен ради безопасности Европы

Макрон из-за России испугался за всю Европу
Эмманюэль Макрон. Фото: www.globallookpress.com
Ридер Пятой Республики выступил за равновесие в рядах альянса и иные подходы к Москве

Североатлантическому блоку нужно пересмотреть свое отношение к России, поскольку без диалога с ней невозможно сохранить стабильность в Старом Свете. Об этом сегодня заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам юбилейного саммита НАТО в Лондоне.

"Необходимо переосмыслить наши отношения с Россией. Без основательного и требовательного диалога с ней невозможна безопасность в Европе", – цитирует ТАСС французского лидера.

Макрон подчеркнул, что "речь идет об обеспечении стабильности в современном стратегическом контексте". При этом, добавил он, диалог с Москвой необходимо вести "не в ущерб суверенитету стран – членов альянса". В качестве примера француз привел Польшу и прибалтийские государства.

Не устоял глава Пятой Республики от того, чтобы покритиковать Вашингтон, действия которого в рамках блока Парижу не совсем нравятся.

"Изменение позиции США, происходящее в течение уже нескольких лет, требует изменить в конечном счете и систему равновесия альянса", – констатировал Макрон.

Накануне он встречался с американским президентом Дональдом Трампом, где также оба лидера в унисон говорили о необходимости налаживать отношения с Россией заново. Особенно это касалось темы ядерной безопасности.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Вашингтон похвастался победами над "Северным потоком - 2"

Американцы не оставили надежд на полную заморозку проекта

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей