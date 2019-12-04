Ридер Пятой Республики выступил за равновесие в рядах альянса и иные подходы к Москве

Североатлантическому блоку нужно пересмотреть свое отношение к России, поскольку без диалога с ней невозможно сохранить стабильность в Старом Свете. Об этом сегодня заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам юбилейного саммита НАТО в Лондоне.

"Необходимо переосмыслить наши отношения с Россией. Без основательного и требовательного диалога с ней невозможна безопасность в Европе", – цитирует ТАСС французского лидера.

Макрон подчеркнул, что "речь идет об обеспечении стабильности в современном стратегическом контексте". При этом, добавил он, диалог с Москвой необходимо вести "не в ущерб суверенитету стран – членов альянса". В качестве примера француз привел Польшу и прибалтийские государства.

Не устоял глава Пятой Республики от того, чтобы покритиковать Вашингтон, действия которого в рамках блока Парижу не совсем нравятся.

"Изменение позиции США, происходящее в течение уже нескольких лет, требует изменить в конечном счете и систему равновесия альянса", – констатировал Макрон.

Накануне он встречался с американским президентом Дональдом Трампом, где также оба лидера в унисон говорили о необходимости налаживать отношения с Россией заново. Особенно это касалось темы ядерной безопасности.

