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Североатлантическому блоку нужно пересмотреть свое отношение к России, поскольку без диалога с ней невозможно сохранить стабильность в Старом Свете. Об этом сегодня заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам юбилейного саммита НАТО в Лондоне.
"Необходимо переосмыслить наши отношения с Россией. Без основательного и требовательного диалога с ней невозможна безопасность в Европе", – цитирует ТАСС французского лидера.
Макрон подчеркнул, что "речь идет об обеспечении стабильности в современном стратегическом контексте". При этом, добавил он, диалог с Москвой необходимо вести "не в ущерб суверенитету стран – членов альянса". В качестве примера француз привел Польшу и прибалтийские государства.
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"Изменение позиции США, происходящее в течение уже нескольких лет, требует изменить в конечном счете и систему равновесия альянса", – констатировал Макрон.
Накануне он встречался с американским президентом Дональдом Трампом, где также оба лидера в унисон говорили о необходимости налаживать отношения с Россией заново. Особенно это касалось темы ядерной безопасности.
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