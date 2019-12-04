Лидер России в Сочи преподнес сербскому коллеге королевский презент, но это не С-400

Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич после переговоров, которые состоялись сегодня в Сочи, обменялись ценными подарками. Так, балканский гость презентовал российскому лидеру икону XIX века, а в ответ получил ружье сербского короля.

Об этом в среду, 4 декабря, говорится на официальной странице главы Сербии в Instagram.

"Президент Вучич подарил президенту Путину икону "Преображение Господне" XIX века. Президент Путин подарил президенту Вучичу оригинальное ружье Милана I Обреновича, которое было куплено на аукционе", – следует из сообщения.

Сербский князь Милан Обренович (1854-1901) был первым сербским королем нового времени. Он находился на престоле с 1882-го по 1889 год.

Напомним, Белград очень хочет купить у Москвы зенитно-ракетные системы С-400, но печалится, что на них у государственной казны нет денег. Однако сегодня вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что не исключена продажа комплексов Сербии в кредит. Впрочем данный вопрос Путин и Вучич в Сочи не обсуждали, пишет РИА "Новости".

"Я, может быть, что-то не знаю, но при мне не обсуждали", – повторил Борисов.

