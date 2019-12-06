Идею украинского лидера забраковали

Заявление шестого президента Незалежной Владимира Зеленского о "муниципальной страже" в Донбассе прокомментировал экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков. По его мнению, таким способ мира в неподконтрольном Киеву регионе не будет.

"Выход из этой ситуации только один, как это было и в 2014 году. Победа или капитуляция одной из сторон. Других вариантов нет. Это гражданская война", – пояснил Стрелков в эфире НСН.

Напомним, согласно задумке украинского лидера, муниципальный конвой должен следить за порядком в самопровозглашенных республиках.