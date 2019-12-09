Нибиру
- Осталось 6 дней: пришельцы с Нибиру объявили людям войну
- Снежный человек прилетел с враждебной Нибиру
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
Дом сирийского президента Башара Асада настигли тяжелые времена. В неприятную историю попал не сам глава арабского государства, а его дядя Рифат.
Его подозревают в отмывании государственных денег, пишет британская The Guardian. В отношении бывшего вице-президента арабской республики заведено дело, и в суде Франции уже начали его рассматривать.
Однако, когда будет первое слушание, пока неизвестно. Сообщается, что экс-политик не сможет на нем, как и на всех последующих, присутствовать, поскольку неважно себя чувствует.
Предполагаемый создатель "империи в сфере недвижимости" также замечен в грязных делишках в Испании. В ноябре стало известно, что родственник руководителя Сирии якобы был главарем преступной группировки, которая могла легализовать в королевстве более €600 млн. По версии испанской Фемиды, эти средства были заработаны нечестным трудом.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем
Среди лозунгов также слышны требования об отставке Лукашенко