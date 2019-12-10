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Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России политизировано и противоречит Олимпийской хартии. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
"В основе таких решений лежит не забота о чистоте мирового спорта, а соображения политического характера, ничего общего с интересами спорта и олимпийского движения не имеющие",
– цитирует RT заявление Путина на пресс-конференции в Париже. У WADA нет претензий к Олимпийскому комитету России (ОКР), а значит, по мнению президента, российские спортсмены должны выступать под национальным флагом.
"Решение WADA противоречит Олимпийской хартии, у России есть все основания подать в суд",
– передает "Царьград" слова главы государства.
Ранее президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что Москва сделает все возможное, чтобы на Олимпиаде в Токио российская команда вышла на арену под цвета флага России, как того требует Олимпийская хартия.
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