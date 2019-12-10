Россия может оспорить санкции в суде

Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России политизировано и противоречит Олимпийской хартии. Об этом заявил президент России Владимир Путин.



"В основе таких решений лежит не забота о чистоте мирового спорта, а соображения политического характера, ничего общего с интересами спорта и олимпийского движения не имеющие",

– цитирует RT заявление Путина на пресс-конференции в Париже. У WADA нет претензий к Олимпийскому комитету России (ОКР), а значит, по мнению президента, российские спортсмены должны выступать под национальным флагом.

"Решение WADA противоречит Олимпийской хартии, у России есть все основания подать в суд",

– передает "Царьград" слова главы государства.

Ранее президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что Москва сделает все возможное, чтобы на Олимпиаде в Токио российская команда вышла на арену под цвета флага России, как того требует Олимпийская хартия.