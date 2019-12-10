Интернет-ресурс провоцирует убийства

Украинский сайт "Миротворец" объявил о прекращении своей деятельности. Центр официально объявил, что закрывает свои серверы, а доступ к разделу "Чистилище" временно получат только отдельные категории пользователей. Для этого будет выделен определенный закрытый ресурс.

Как сообщает "Укринформ" со ссылкой на "Миротворца", что остальные разделы сайта будут работать. При этом, причины закрытия "Чистилища", куда внесены "пособники террористов Донбасса" и те, кто попали в Крым "незаконно", не называются.

Ранее закрыть сайт "Миротворец" призвали в ООН. Накануне об этом заявил зампредседателя мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Бенджамин Моро. По его мнению, публикация адреса человека, внесенного в список, подвергает его опасности нападения.

Кроме того, закрытие главного раздела может быть связано с показом в Гааге фильма о гибели "Боинга" MH17 над Донбассом. Авторы ленты с гражданством ЕС также оказались в "Чистилище".

Позже на сайте появилась информация, что "Миротворец" закрывается на два часа, и позже вновь заработает.