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Принявший вызов главы Украины российский телеведущий Владимир Соловьев объяснил, почему именно его Владимир Зеленский пригласил в Киев. По мнению журналиста, глава соседнего государства попросту зеленеет от зависти.
"У Зеленского прозвучала странная зависть. Учитывая то, что он сам любит обувь. Мы видели много его выступлений еще в качестве артиста, где он позволял щеголять на высоких каблуках, ближе к "Лабутенам", эту марку не ношу. В моем гардеробе таких туфель нет",
– в шутку ответил Соловьев в интервью "Комсомольской правде".
По словам телеведущего, гостеприимство пана Зеленского его несколько удивило, учитывая, что въезд в Незалежную ему заказан. Журналист входит в черный список, уточняет "НСН".
Между тем он выразил готовность свести украинского лидера с главой ДНР Денисом Пушилиным. Ради такого Соловьев согласен посетить Киев, дабы "взять президента за руку и отвести в Донецк". Прямые переговоры ведущий назвал сокрушительным ударом по существующим проблемам.
Напомним, приглашение бывшего шоумена поступило на пресс-конференции по итогам "нормандского саммита" в Париже.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем