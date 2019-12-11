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Лаврова обвинили в искажении фактов

Помпео пристыдил Лаврова из-за английского языка
Сергей Лавров и Майк Помпео. Фото: AP/TASS
Глава Госдепа обнаружил разночтения с российским коллегой по поводу встречи с Трампом

Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова устыдили за неверную информацию о вчерашнем разговоре с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Майклом Помпео.

В Госдепе заявили, что глава МИД РФ, мягко говоря, сказал неправду о том, что на встречах в Вашингтоне не обсуждал мнимое вмешательство Москвы в американские президентские выборы. На это обратили внимание журналисты, ознакомившиеся с опубликованным заявлением Белого дома, где утверждается обратное.

По словам Помпео, "российское вмешательство" он обсуждает с Лавровым всякий раз, когда с ним встречается.

"Я оставляю за Белым домом предоставление подробностей о беседе. <...> Заявление министра Лаврова не точно отражает мои воспоминания о встрече. Не будем заблуждаться, президент Трамп дал ясно понять, что во время встречи с министром иностранных дел Лавровым и его командой из России заявил, что считает недопустимым вмешательство [России] в наши выборы", – приводит слова руководителя штатовской дипломатии ТАСС.

Ранее сегодня по итогам встречи Лаврова с Трампом конгрессмен-демократ Адам Шифф назвал их победой российской пропаганды. На это глава МИД РФ предположил, что такими темпами наших дипломатов будут обвинять в употреблении допинга и потребуют привлечь к уголовному наказанию, пишет РИА "Новости". По его мнению, подобная позиция Шиффа абсурдна.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Васил - из Болгарии
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Кроме того, Лавров обладает превосходное чувство юмора как на русском, так и на английском. Мы все помним ляпсус госсекретаря Хилари, которая сказала - Я рада перегрузки наших отношений. Тут Лавров добавил - Перезагрузка, мадам.
Васил - из Болгарии
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Ну, Утро, эта статия полностью фейковая. Никто не устыдил Лаврова, потому что он сказал правду. Он НЕ ОБСУЖДАЛ вмешательство, а Трамп ЗАЯВИЛ что-то. Это не обсуждение.
Гость
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Лавров и не обязан блестяще знать английский, вряд ли помпео в совершенстве говорит на каком-нибудь ин язе.
Гость
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А Помпео армянского не знает
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