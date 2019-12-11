Глава Госдепа обнаружил разночтения с российским коллегой по поводу встречи с Трампом

Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова устыдили за неверную информацию о вчерашнем разговоре с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Майклом Помпео.

В Госдепе заявили, что глава МИД РФ, мягко говоря, сказал неправду о том, что на встречах в Вашингтоне не обсуждал мнимое вмешательство Москвы в американские президентские выборы. На это обратили внимание журналисты, ознакомившиеся с опубликованным заявлением Белого дома, где утверждается обратное.

По словам Помпео, "российское вмешательство" он обсуждает с Лавровым всякий раз, когда с ним встречается.

"Я оставляю за Белым домом предоставление подробностей о беседе. <...> Заявление министра Лаврова не точно отражает мои воспоминания о встрече. Не будем заблуждаться, президент Трамп дал ясно понять, что во время встречи с министром иностранных дел Лавровым и его командой из России заявил, что считает недопустимым вмешательство [России] в наши выборы", – приводит слова руководителя штатовской дипломатии ТАСС.

Ранее сегодня по итогам встречи Лаврова с Трампом конгрессмен-демократ Адам Шифф назвал их победой российской пропаганды. На это глава МИД РФ предположил, что такими темпами наших дипломатов будут обвинять в употреблении допинга и потребуют привлечь к уголовному наказанию, пишет РИА "Новости". По его мнению, подобная позиция Шиффа абсурдна.

