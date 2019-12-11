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США подготовили санкции против Турции за дружбу с Россией

США наказали Турцию за дружбу с Россией
Фото: www.globallookpress.com
Вашингтон пытается наказать Анкару за закупку российских ЗРК С-400

Комитет по международным делам сената США одобрил законопроект о введении санкций против Турции из-за закупок российских зенитно-ракетных систем С-400, а также за участие в военной операции на территории Сирии. Об этом в среду, 11 декабря, сообщил старший демократ комитета Роберт Менендес в своем Twitter.

"Действия Турции за последний год действительно выходят за рамки дозволенного. Этот законопроект ясно дает понять Турции, что ее поведение в отношении Сирии неприемлемо, а ее покупка системы С-400 несостоятельна", – написал демократ.

Далее документ будет направлен в Сенат, где в него, возможно, внесут изменения.

Данные инициативы обязывают президента США Дональда Трампа ввести рестрикции в отношении граждан Турции, которые причастны к операции "Источник мира", начатую Анкарой 9 октября в САР. Как сообщает ТАСС, под ограничения могут попасть военное руководство Республики и финансового сектора.

Ранее сегодня глава Пентагона Марк Эспер пожаловался на сближение Анкары с Москвой. Его особую озабоченность вызвала совместная работа россиян и турков именно в Сирии. По мнению пентагоновского шефа, Турция отдаляется от НАТО, и теперь главной задачей блока является поиск путей ее возвращения в лоно альянса.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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"Действия Турции ... выходят за рамки дозволенного". Дозволенного кем? Угасающей пиндосовской империей?
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