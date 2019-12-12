Сегодня президент подписал указ

Сергей Левченко покинул свой пост. Глава РФ Владимир Путин принял его отставку, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Врио главы Иркутской области уже назначен – им стал Игорь Кобзев. Уже состоялась рабочая встреча с президентом.

Напомним, ранее Путин раскритиковал иркутские власти после наводнения в Тулуне. Оно унесло жизни 25 человек, отмечает Ura.ru.