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Сергей Левченко покинул свой пост. Глава РФ Владимир Путин принял его отставку, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Врио главы Иркутской области уже назначен – им стал Игорь Кобзев. Уже состоялась рабочая встреча с президентом.
Напомним, ранее Путин раскритиковал иркутские власти после наводнения в Тулуне. Оно унесло жизни 25 человек, отмечает Ura.ru.
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