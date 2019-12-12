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Путин отправил в отставку губернатора Иркутской области после скандала

Сегодня президент подписал указ

Сергей Левченко покинул свой пост. Глава РФ Владимир Путин принял его отставку, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Врио главы Иркутской области уже назначен – им стал Игорь Кобзев. Уже состоялась рабочая встреча с президентом.

Напомним, ранее Путин раскритиковал иркутские власти после наводнения в Тулуне. Оно унесло жизни 25 человек, отмечает Ura.ru.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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