Британская разведка откроет всю "правду" о вмешательстве российского бизнеса в дела Королевства

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон разрешил обнародовать доклад о якобы вмешательстве России в политические процессы Соединенного Королевства, но в будущем году. "Разоблачение" россиян собрали представители парламентского комитета по разведке и безопасности.

По информации газеты Sunday Times, в документе, представленном на прошлой неделе на Даунинг-стрит и публикация которого была заблокирована, упоминаются девять бизнесменов российского происхождения, якобы спонсировавших британских консерваторов.

"Он (Джонсон) одобрил публикацию доклада о российском вмешательстве в британскую политику... и рад, что доклад не вызвал предубеждения у спецслужб... Комитет по разведке в новом парламенте решит вопрос о его публикации в установленном порядке", – цитирует РИА "Новости" представителя премьера.

Точную дату обнародования документа он отказался уточнять.

Джонсон решился на публикацию доклада после прошедших 12 декабря парламентских выборов, в результате чего подвергся критике со всех сторон. Между тем премьер неоднократно заявлял, что у него нет никаких данных о российском вмешательстве.

Новый состав комитета по разведке должен оформиться после начала работы парламента, при этом депутаты успеют до рождественских каникул лишь назначить спикера и прослушать тронную речь королевы. Комитеты же будут формироваться уже после новогодних праздников.

