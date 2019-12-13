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Лидер Консервативной партии и известный русофоб Борис Джонсон одержал разгромную победу на досрочных парламентских выборах в Великобритании. Партия премьер-министра получила более 350 мест в Палате общин.
Как уточняет "МИР24", "Брексит" состоится до 31 января 2020 года без всяких "но" и "если". Отметим, в конце октября Европейский союз окончательно утвердил дату "Брексит" до 31 января 2020 года.
Напомним, что ранее Джонсон, отвечая на вопрос о российском вмешательстве в британские выборы, заявлял, что Лондон не имеет доказательств вмешательства России во внутренние дела Великобритании.
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