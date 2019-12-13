Выход страны из Евросоюза намечен на 31 января

Лидер Консервативной партии и известный русофоб Борис Джонсон одержал разгромную победу на досрочных парламентских выборах в Великобритании. Партия премьер-министра получила более 350 мест в Палате общин.

Как уточняет "МИР24", "Брексит" состоится до 31 января 2020 года без всяких "но" и "если". Отметим, в конце октября Европейский союз окончательно утвердил дату "Брексит" до 31 января 2020 года.

Напомним, что ранее Джонсон, отвечая на вопрос о российском вмешательстве в британские выборы, заявлял, что Лондон не имеет доказательств вмешательства России во внутренние дела Великобритании.