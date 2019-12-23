Глава государства спас колбасу, приготовился к решению демографии и напомнил о древлянах на Украине

Президент России Владимир Путин в приподнятом настроении после открытия железнодорожной части Крымского моста посетил с рабочим визитом Адыгею. Глава государства много шутил, в частности, сегодня с юмором прошелся по улиткам, колбасе и древлянам.



Сначала в ходе посещения сельскохозяйственной выставки он отреагировал веселым замечанием полпреду президента в Южном Федеральном округе Владимиру Устинову на взятый им без спроса с витрины продукт: "Колбасу положите".

Рассмеявшись в ответ Устинов вернул продукт на место.

"Верни колбасу, все прощу", – цитирует Путина Twitter "Кремлевский пул РИА".

Путин пошутил над полпредом Устиновым, который взял палку колбасы на сельскохозяйственной выставке в Адыгее.



"Колбасу положите", - обернувшись, отреагировал с улыбкой Путин.



Устинов, рассмеявшись, вернул продукт на место. "Верни колбасу, все прощу", - добавил Путин. pic.twitter.com/uhsGm2bpY5 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) December 23, 2019

Далее лидер страны принял участие во встрече с общественностью в поселке Энем. Тут он сделал два открытия – о продукте, повышающем потенцию у мужчин, и древлянах на Украине. С первым выступил фермер из Подмосковья Сергей Балаев, который попросил президента о включении предпринимателей, разводящих улиток, в список производителей сельхозтоваров. Он пояснил главе государства, что они являются сильнейшим в мире афродизиаком.

"Мужики, вы слышали? Все на улиток! Решим демографическую проблему", – сказал Путин.

Аграрий уточнил, что самой вкусной является виноградная улитка. "Только с чесноком", – уточнил российский лидер. Он поручил Минсельхозу совместно с Россельхознадзором как можно скорее решить вопрос поставок улиток на отечественный рынок, передает телеканал "МИР24".

Путин пошутил, что употребление улиток может помочь решить демографические проблемы в России: «Слышали, мужики?» pic.twitter.com/bVS6DHgOdi — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) December 23, 2019

Затем в дискуссию с ним вступил вездесущий подмосковный сыровар Олег Сирота, поведавший через что ему пришлось пройти, чтобы получить разрешение на строительство коровника, например, добиться заключения у Минкультуры об отсутствии на землях чего-нибудь исторически ценного.

"Они говорят: "Слушай, у тебя там древляне есть... миллион рублей – и тебе НИИ должно сделать исследование", – привело РИА "Новости" рассказ фермера.

На это Путин заметил, что древляне были в VII веке нашей эры, на что Сирота заявил, что "они жили на Украине, а не у нас". Президент тут же отреагировал: "Когда они там жили, не было никакой Украины".

"Это еще до изобретения украинцев было. В общем, мы с ними сторговались. За 200 тыс руб я получил справку "древлян нет"", – сообщил Сирота, за какую сумму в итоге ему досталась заветная бумажка.

