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Путину подсказали рецепт повышения потенции у российских мужчин

Путину подсказали рецепт повышения потенции у российских мужчин
Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Глава государства спас колбасу, приготовился к решению демографии и напомнил о древлянах на Украине

Президент России Владимир Путин в приподнятом настроении после открытия железнодорожной части Крымского моста посетил с рабочим визитом Адыгею. Глава государства много шутил, в частности, сегодня с юмором прошелся по улиткам, колбасе и древлянам.

Сначала в ходе посещения сельскохозяйственной выставки он отреагировал веселым замечанием полпреду президента в Южном Федеральном округе Владимиру Устинову на взятый им без спроса с витрины продукт: "Колбасу положите".

Рассмеявшись в ответ Устинов вернул продукт на место.

"Верни колбасу, все прощу", – цитирует Путина Twitter "Кремлевский пул РИА".


Далее лидер страны принял участие во встрече с общественностью в поселке Энем. Тут он сделал два открытия – о продукте, повышающем потенцию у мужчин, и древлянах на Украине. С первым выступил фермер из Подмосковья Сергей Балаев, который попросил президента о включении предпринимателей, разводящих улиток, в список производителей сельхозтоваров. Он пояснил главе государства, что они являются сильнейшим в мире афродизиаком.

"Мужики, вы слышали? Все на улиток! Решим демографическую проблему", – сказал Путин.

Аграрий уточнил, что самой вкусной является виноградная улитка. "Только с чесноком", – уточнил российский лидер. Он поручил Минсельхозу совместно с Россельхознадзором как можно скорее решить вопрос поставок улиток на отечественный рынок, передает телеканал "МИР24".


Затем в дискуссию с ним вступил вездесущий подмосковный сыровар Олег Сирота, поведавший через что ему пришлось пройти, чтобы получить разрешение на строительство коровника, например, добиться заключения у Минкультуры об отсутствии на землях чего-нибудь исторически ценного.

"Они говорят: "Слушай, у тебя там древляне есть... миллион рублей – и тебе НИИ должно сделать исследование", – привело РИА "Новости" рассказ фермера.

На это Путин заметил, что древляне были в VII веке нашей эры, на что Сирота заявил, что "они жили на Украине, а не у нас". Президент тут же отреагировал: "Когда они там жили, не было никакой Украины".

"Это еще до изобретения украинцев было. В общем, мы с ними сторговались. За 200 тыс руб я получил справку "древлян нет"", – сообщил Сирота, за какую сумму в итоге ему досталась заветная бумажка.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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