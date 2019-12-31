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В Кремле назвали главную неудачу года

В Кремле назвали главную неудачу года
Фото: www.globallookpress.com
Благосостояние россиян расстроило руководство страны

Доходы граждан РФ в 2019 г. практически не росли. Это признал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, главная цель руководства страны – рост уровня благосостояния населения. В этом году "он топтался на месте", хотя не снижался – это уже хорошо. В целом, экономика России порадовала Кремль итоговыми показателями:

"Российская экономика и социальная система, несмотря на недружественную атмосферу, абсолютно сохраняют свою устойчивость. Это и есть главное достижение. А главная неудача – что темпы роста пока скромные и об этом все говорят, что не удовлетворены ими", – цитирует Пескова РГ.

Ранее "Утро" напоминало россиянам, какие законы усложнят жизнь в 2020 году.

Николай ВИКТОРОВ

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