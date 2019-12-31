Привычные места отдыха многим придется сменить

В наступающем году вступают в силу многие законы, которые изменят жизнь россиян.

Существенные ограничения коснутся эксплуатации праворульной техники. С 1 июля 2020 г. автобусы, грузовики и погрузчики с таким управлением вообще запретят ввозить в РФ. Легковые автомобили под запрет не попадают, но при постановке такого авто на учет в ГИБДД потребуется предъявить специальный технический сертификат, оформить который можно будет только в особых лабораториях, напоминает URA.RU. Так что жители Дальнего Востока теперь несколько раз подумают, прежде чем везти подержанную "Хонду" из Японии.

Экзамены на водительские права в 2020 г. также начнут проводить по новым правилам. Выпускники автошкол будут сдавать "площадку" при допуске к экзамену в ГИБДД, а непосредственно инспекторы будут проверять только умение новичков передвигаться на автомобиле в ритме города. При этом теоретическую часть планируют усложнить.

Любителям отдыха на Кипре нужно помнить, что страна подала заявку на включение в шенгенскую зону. Так что, скорее всего, с сентября 2020 г. для поездки туда потребуется виза.

С 1 января в РФ запрещено держать дома и даже на садовом участке диких животных. Контактные зоопарки тоже должны все закрыть, а зверей передать в специальные приюты. Будут ли они открыты для посетителей, пока не известно.