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Официальный сайт президента РФ Владимира Путина обнародовал новую порцию видео и фотоматериалов двадцатилетней давности.
Сегодня из представленных архивных материалов появилось видео, снятое в апреле 2008-го в Сочи. Это была последняя встреча нашего лидера с тогдашним американским президентом Джорджем Бушем-младшим.
На ролике из проекта "Путин. 20 лет" главы государств танцуют под русскую "Барыню", сообщает Telegram-канал "RT на русском".
Из кадров видно, что сопровождавшая президента США супруга Лора Буш была в восторге от танца мужа.
Первая публикация архивных материалов была представлена 30 декабря прошлого года.
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