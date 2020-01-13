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Путин и Буш-младший отожгли под "Барыню"

Кремль опубликовал архивное видео из жизни двух лидеров

Официальный сайт президента РФ Владимира Путина обнародовал новую порцию видео и фотоматериалов двадцатилетней давности.

Сегодня из представленных архивных материалов появилось видео, снятое в апреле 2008-го в Сочи. Это была последняя встреча нашего лидера с тогдашним американским президентом Джорджем Бушем-младшим.

На ролике из проекта "Путин. 20 лет" главы государств танцуют под русскую "Барыню", сообщает Telegram-канал "RT на русском".


Из кадров видно, что сопровождавшая президента США супруга Лора Буш была в восторге от танца мужа.

Первая публикация архивных материалов была представлена 30 декабря прошлого года.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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