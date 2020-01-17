Польским властям напомнили, кто помогал поднимать страну из руин после войны

СССР не только освободил Польшу от немецко-фашистских оккупантов, но и участвовал в восстановлении разрушенной экономики государства. Об этом заявил член международного комитета Совфеда Олег Морозов.

Так он прокомментировал очередной пасквиль со стороны польского МИД. Ранее сегодня, в день 75-летия освобождения Варшавы от захватчиков Третьего рейха, дипведомство уважительно отметило пролитую кровь красноармейцами в боях за столицу Польши, но подчеркнуло, что Красная армия, освободив город от оккупации, "не принесла полякам свободы".

"Это типичный пример исторического вранья. Было бы странно, если бы после стольких лет фашистской оккупации, огромных жертв, которые она принесла полякам, к власти в Польше пришли бы антисоветские силы", – цитирует РИА "Новости" российского сенатора.

Морозов напомнил полякам, что именно Советский Союз оказывал огромную помощь из разоренной фашистами стране.

"Экономика Польши возрождалась благодаря СССР", – подчеркнул он.

В свежем заявлении Варшавы сенатор усмотрел очередную попытку переписать историю "в угоду современным антироссийским настроениям, доминирующим в польских элитах".

"То есть мало того, что освободили, мало того, что огромной ценой, так еще и помогли возродить страну", – констатировал Морозов.

Напомним, сегодня вечером на Поклонной горе будет дан салют в честь освобождения Варшавы советскими войсками. Небо над Москвой осветят 3 тыс залпов, 24 выстрела осуществлят из легендарных пушек военных лет – ЗИС-3. Ранее в пятницу, 17 января, Минобороны РФ рассекретило и обнародовало уникальную хронику боев за польскую столицу.

