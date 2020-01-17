Новый российский премьер сделал первое назначение

Руководить ФНС будет теперь уже бывший заместитель главы ведомства Даниил Егоров.

Его назначение стало первым распоряжением Михаила Мишустина в должности премьер-министра России.

Егоров коренной москвич, ему 45 лет. Имеет диплом Российского университета дружбы народов. После окончания вуза какое-то время занимался адвокатской деятельностью, сообщает РИА "Новости". С 2001 г. работал в структурах Министерства по налогам и сборам, а затем – ФНС.

