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Руководить ФНС будет теперь уже бывший заместитель главы ведомства Даниил Егоров.
Его назначение стало первым распоряжением Михаила Мишустина в должности премьер-министра России.
Егоров коренной москвич, ему 45 лет. Имеет диплом Российского университета
дружбы народов. После окончания вуза какое-то время занимался адвокатской деятельностью, сообщает РИА "Новости".
С 2001 г.
работал в структурах Министерства по налогам и сборам, а затем – ФНС.
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