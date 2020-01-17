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Стало известно имя главы Федеральной налоговой службы

Новый российский премьер сделал первое назначение

Руководить ФНС будет теперь уже бывший заместитель главы ведомства Даниил Егоров.

Его назначение стало первым распоряжением Михаила Мишустина в должности премьер-министра России.

Егоров коренной москвич, ему 45 лет. Имеет диплом Российского университета дружбы народов. После окончания вуза какое-то время занимался адвокатской деятельностью, сообщает РИА "Новости". С 2001 г. работал в структурах Министерства по налогам и сборам, а затем – ФНС.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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