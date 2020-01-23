Варшава оперативно создала штаб на высшем уровне

Власти Польши, отказавшиеся ехать в Израиль на памятные мероприятия, посвященные 75-й годовщине освобождения советскими войсками концлагеря Освенцим, решили последить за каждым словом президента РФ Владимира Путина.

Для этого был создан спецштаб из работников канцелярий польского лидера Анджея Дуды, а также премьер-министра и министерства иностранных дел. Эти сотрудники должны внимательно слушать все выступления Путина, которые он будет произносить на Форуме памяти жертв Холокоста.

"Специальная команда, состоящая из представителей канцелярий президента и премьер-министра, МИД, будет следить за событиями в четверг в Иерусалиме. Мы будем в курсе выступления президента Владимира Путина и других представителей Российской Федерации", – цитирует РИА "Новости" главу канцелярии премьера Польши Михала Дворчыка.

Координировать слежку канцеляристы будут в рамках медиагруппы, чтобы это ни значило, а руководить процессом доверили пресс-секретарю главы польского государства Блажею Спыхальскому и пресс-секретарю правительства Петру Мюллеру.

"Мы будем немедленно реагировать в зависимости от того, что произойдет в Иерусалиме", – подчеркнул Дворчык.

Россияне в комментариях высказались с сарказмом о таком шаге Варшавы (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Вместо президента, Польша прислала в Израиль большую замочную скважину", "Вы имеете ввиду, что польше придется таки переписывать свой гимн?", "Курам на смех, ей-Богу!!!", "Правильно, слушайте и впитывайте каждое слово. Может придете в себя".

Не менее позабавило данное сообщение и читателей издания "Взгляд", которые заметили, что для подобной операции простого штаба мало:

""Продолжайте наблюдение. Мы с вами свяжемся." (с)", "Штаба мало. Пусть создают обсерваторию. )))", "Ух ты, целую операцию развернули! Поленья гакнулись уже совсем", "Всего лишь штаб? Тщательнее нам надо работать. Вот когда поленья создадут министерство по отслеживанию выступлений нашего Президента, тогда можно будет говорить об успехах на информационном фронте )))".



Напомним, в начале января Дуда отказался посещать памятные мероприятия в Иерусалиме по причине того, что организаторы не предоставили ему право выступить с речью.

Между тем, Путин с утра 23 января прилетел в Израиль на форум. Он сразу встретился с премьером страны Биньямином Нетаньяху. Вместе они открыли в центре Иерусалима монумент "Свеча памяти", посвященный подвигу жителей блокадного Ленинграда во время Великой Отечественной войны.

