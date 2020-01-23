Казус с американцем и российским лидером благополучно завершился

Не успели СМИ отписать маленький инцидент на форуме памяти жертв Холокоста в Иерусалиме, когда президент РФ Владимир Путин прошел мимо вице-президента США Майка Пенса, никак не отреагировав на последнего, как спустя какое-то время сам представитель Вашингтона все поправил.

Ранее сегодня в соцсети обратили внимание, как российский лидер, чуть припозднившийся, последним проходил в зал в мемориальном комплексе "Яд Вашем" на свое место в первом ряду. Сопровождал его президент Израиля Реувен Ривлин.

При этом Путин прошел мимо Пенса, однако поздоровался с президентом Франции Эммануэлем Макроном, одновременно не заметив еще одного высокопоставленного гостя – наследника британского престола принца Уэльского Чарльза. На промашку лидеру России указали сразу и Макрон, и Ривлин. Глава РФ тут же исправился и поприветствовал принца.

Зато позднее Пенс после своего выступления на форуме поздоровался с улыбающимся Путиным, они пожали друг другу руки, сообщает РИА "Новости".

Также с утра израильские СМИ обсуждают скандал с президентом Украины Владимиром Зеленским, который проигнорировал под надуманным предлогом участие в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине освобождения советскими войсками концлагеря Освенцим и Дню памяти жертв Холокоста.

