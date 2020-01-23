Президент Украины зря отменил свой визит на форум в Израиле

Владимир Зеленский отказался от участия в памятном мероприятии Всемирного форума памяти холокоста, тем самым лишив себя возможности встретиться с Владимиром Путиным. О том, почему встреча двух лидеров не состоялась, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Зеленский, к сожалению, отменил свой приезд на форум (памяти жертв Холокоста)", – цитирует Пескова ТАСС.

Ранее от команды Зеленского поступали запрос на общение с Путиным в Иерусалиме. Из-за плотного графика мероприятий российская сторона не исключала лишь короткие контакты на ногах.

Ранее "Утро" писало о том, что израильтяне были шокированы поступком президента Украины.