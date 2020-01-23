Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Зеленский лишил себя шанса пообщаться с Путиным наедине

Президент Украины зря отменил свой визит на форум в Израиле

Владимир Зеленский отказался от участия в памятном мероприятии Всемирного форума памяти холокоста, тем самым лишив себя возможности встретиться с Владимиром Путиным. О том, почему встреча двух лидеров не состоялась, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. 

"Зеленский, к сожалению, отменил свой приезд на форум (памяти жертв Холокоста)", – цитирует Пескова ТАСС. 

Ранее от команды Зеленского поступали запрос на общение с Путиным в Иерусалиме. Из-за плотного графика мероприятий российская сторона не исключала лишь короткие контакты на ногах. 

Ранее "Утро" писало о том, что израильтяне были шокированы поступком президента Украины. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Подмога пришла: Европа наплевала на санкции США для "Северного потока - 2"

Угрозы заокеанской державы не помешают прокладке топливной магистрали

Путин заставил Лаврова заплакать

Трогательный момент произошел в Израиле

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей