Американцы опорочили заслугу советской армии в освобождении Европы
Накануне вице-президент США Майк Пенс, выступая на форумепамяти жертв Холокоста в Иерусалиме, говоря о концлагере в Освенциме, не упомянул, что его освободили именно советские солдаты. Американец ограничился только словами про неких военнослужащих.
По словам Пенса, "когда солдаты открыли ворота "Аушвица" 27 января 1945 года", они обнаружили 7 тыс заключенных.
В Москве полагают, что таким образом, Вашингтон хочет донести, что главными победителями во Второй мировой войне являются Соединенные Штаты, и делают все, чтобы максимально обезличить заслуги Красной армии в освобождении от коричневой чумы пол-Европы.
"И никогда, со времен ее окончания, они не признавали за Советским Союзом статуса главного победителя. С точки зрения США, основную роль во Второй мировой войне сыграли именно Соединенные Штаты", – заявил РИА "Новости" доцент факультета мировой политики МГУ, доктор политических наук Алексей Фененко.
Он считает, что американцам неприятно, что не на них пала основная миссия, поэтому "они стараются максимально ее задвинуть и обезличить, в американской трактовке именно армия США освободила Европу".
Ученый посоветовал прекратить удивляться такому поведению представителей Вашингтона. Фененко убежден, что в данном вопросе мы с американцами никогда не сойдемся.
Необходимо добавить, что после своего выступления вчера Пенс спустился в зал и пожал сидящим в первом ряду лидерам разных стран руки, в том числе и президенту РФ Владимиру Путину.
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