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Американцы опорочили заслугу советской армии в освобождении Европы

Американцы опорочили заслугу советской армии в освобождении Европы
Кадр из фильма "Брестская крепость"
Штаты все лавры уничтожения Третьего рейха пытаются приписать себе

Накануне вице-президент США Майк Пенс, выступая на форумепамяти жертв Холокоста в Иерусалиме, говоря о концлагере в Освенциме, не упомянул, что его освободили именно советские солдаты. Американец ограничился только словами про неких военнослужащих.

По словам Пенса, "когда солдаты открыли ворота "Аушвица" 27 января 1945 года", они обнаружили 7 тыс заключенных.

В Москве полагают, что таким образом, Вашингтон хочет донести, что главными победителями во Второй мировой войне являются Соединенные Штаты, и делают все, чтобы максимально обезличить заслуги Красной армии в освобождении от коричневой чумы пол-Европы.

"И никогда, со времен ее окончания, они не признавали за Советским Союзом статуса главного победителя. С точки зрения США, основную роль во Второй мировой войне сыграли именно Соединенные Штаты", – заявил РИА "Новости" доцент факультета мировой политики МГУ, доктор политических наук Алексей Фененко.

Он считает, что американцам неприятно, что не на них пала основная миссия, поэтому "они стараются максимально ее задвинуть и обезличить, в американской трактовке именно армия США освободила Европу".

Ученый посоветовал прекратить удивляться такому поведению представителей Вашингтона. Фененко убежден, что в данном вопросе мы с американцами никогда не сойдемся.

Необходимо добавить, что после своего выступления вчера Пенс спустился в зал и пожал сидящим в первом ряду лидерам разных стран руки, в том числе и президенту РФ Владимиру Путину.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Москве давно пора развернуть общемировой троллинг пендосов относительно их участия во второй мировой войне, а именно:
1. Америка "шкурно барыжила" лендлизом.
2. Америку знатно "поимели" в Пёрл-Харборе.
3. Америку знатно "покрошили" при высадке в Нормандии.
На этом участие и заслуги США во второй мировой войне заканчиваются.
Гость
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<цензура> и есть <цензура> .Их хваленую армию во Вьетнаме вьетнамцы раздолбали в хвост и гриву. Это только в голивудских мультиках они герои.
Гость
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"вице-президент США Майк Пенс" - мне кажется, что фамилия "Пенис" ему лучше бы соответствовала.
Мизантроп VI
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Вторая мировая война длилась 6 лет.
США "вступили" в войну лишь за несколько месяцев до её окончания, чтобы присутствовать на капитуляции и участвовать в дележе осколков Европы.
Поэтому, о каком бы то ни было участии США в войне даже говорить смешно!
А вот в грабеже Германии, контрибуциях, оккупации её территории и предоставлении убежища нацистским учёным США отличились. Шакалы без морали, порядочности и нравственности!
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